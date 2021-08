Cruzeiro vive momento delicado na Série B do Brasileirão Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro - Bruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 19/08/2021 13:46

Belo Horizonte - O Cruzeiro será um clube privilegiado no começo do segundo turno da Série B. Além da presença do VAR nos jogos, o Cabuloso vai poder desfrutar de mais uma "novidade". Isso porque, 16 mil ingressos foram colocados à venda para a partida contra o Confiança, nesta sexta-feira, às 21h30, no Mineirão.

Com o protocolo prevendo apresentação de teste negativo de Covid-19, máscaras e distanciamento das cadeiras, 16 mil torcedores cruzeirenses (30% da capacidade) poderão voltar a assistir o clube do coração num dos momentos mais difíceis de sua história.

A primeira partida com público realizada na capital mineira gerou discussão. O jogo entre Atlético-MG e River Plate, com portões abertos, mostrou cenas de aglomerações antes, durante e depois da partida, com a maioria dos torcedores sem máscara.

O tema ainda gera polêmica entre muitos outros clubes, que ou não têm permissão pelos governos de seus respectivos Estados, ou que têm pensamentos contrários aos de retornar o público em meio a pandemia do coronavírus.