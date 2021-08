Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 19/08/2021 13:06

Rio - A escalação do Fluminense para o duelo desta quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, pelas quartas de final da Libertadores, é um mistério. Segundo a Rádio Globo, o técnico Roger Machado não revelou nem ao elenco tricolor quem iniciará a partida como titular.

A escalação deve ser revelado somente na preleção, horas antes da partida. No entanto, o veículo acredito que o Tricolor irá a campo com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Yago, Martinelli e Cazares; Luiz Henrique e Fred.

No jogo de ida, as equipes empataram no Maracanã em 2 a 2. Com isso, o Fluminense precisa vencer ou empatar por um placar a partir de 3 a 3 para se garantir na semifinal contra o Flamengo.