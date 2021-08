Messi - AFP

MessiAFP

Publicado 08/08/2021 14:21

França - O acerto de Lionel Messi com o Paris Saint-Germain está cada vez mais próximo. De acordo com informações do jornal francês "L'equipe", o argentino é aguardado na capital da França neste domingo para realizar exames médico e assinar por dois anos com o seu novo clube.

De acordo com a publicação, o craque terá um salário na casa dos 40 milhões de euros (R$ 246 milhões) por temporada. O contrato de Messi prevê também luvas no valor de 30 milhões de euros (R$ 185 milhões) e renovação automática por mais um ano.

Publicidade

Neste domingo, o atacante se despediu oficialmente do Barcelona, em entrevista coletiva no Camp Nou. Ele confirmou que está negociando com o PSG, mas não revelou qualquer acerto. Messi afirmou que decidiu deixar o clube catalão por conta de entraves financeiros impostos pela organização da La Liga.



Cria das "canteras", Lionel Messi chegou ao Barcelona em 2000, quando tinha apenas 13 anos. Pelo profissional, o argentino fez 672 gols, deu 268 assistências em 778 jogos. Foram 35 títulos, incluindo quatro Liga dos Campeões (2005, 2009, 2011 e 2015) e dez Campeonato Espanhóis.