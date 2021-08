Após o anúncio do ciclo com o Barcelona, Messi pode mudar até a numeração da camisa em possível acerto com o PSG - AFP

Publicado 07/08/2021 15:17

Paris - Na corrida pela contratação de Lionel Messi, a cúpula do Paris Saint-Germain não mede esforços para convencê-lo. Amigo pessoal de astro argentino, Neymar é um dos maiores entusiastas pela investida, tanto que estaria disposto até a abrir mão da camisa 10 para incentivar o acerto. De acordo com o canal streaming francês 'Telefoot', Messi declinou a gentileza e passaria a usar uma nova numeração.

O fato gerou uma série de especulações na imprensa argentina e espanhola sobre o novo número que o craque, eleito seis vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa, passaria a usar em Paris. O 'Teleffot' refela que a camisa 19, numeração que usava no Barcelona antes de herdar a 10 de Ronaldinho Gaúcho.



A 'ESPN' da Argentina informa que Messi, na verdade, passará a vestir a camisa 22. Independentemente da numeração, a possível chegada do astro já movimenta a Cidade da Luz. A confiança da diretoria do PSG é tão grande que a Torre Eiffel foi alugada pelo clube para o dia 10, na próxima terça-feira, por 'motivos desconhecidos'. Para muitos, um sinal do anúncio de gala do espetacular reforço.