Hebert Conceição é medalha de ouro no boxe - AFP

Publicado 07/08/2021 14:08

O brasileiro se sentiu como uma potência esportiva neste sábado de Olimpíada de Tóquio-2020. Não era para menos. Pela primeira vez, o Brasil conquistou três medalhas de ouro num mesmo dia. Isaquias Queiroz (canoagem), Hebert Conceição (boxe) e os jogadores do futebol masculino garantiram, de quebra, o melhor desempenho do país nos Jogos.

Afinal, se já havia batido o recorde de medalhas conquistadas, o Brasil agora igualou o número de ouros em uma mesma edição: sete, como na Rio-2016. E ainda podem vir mais. Afinal, o vôlei feminino e Bia Ferreira, no boxe, disputarão suas finais na madrugada deste domingo (horário de Brasília).



Na Tóquio-2020, o Brasil já possui sete ouros, quatro pratas e oito bronzes. Com mais duas medalhas garantidas, o país terminará a Olimpíada com 21 no total, superando as 19 da Rio-2016 (sete ouros, seis pratas e seis bronzes).



Dois novos esportes na Tóquio-2020 garantiram esse desempenho histórico. Afinal, o skate garantiu três medalhas de prata e o surfe, um ouro.



Agora, o país pode alcançar outra marca histórica. Atualmente, o Brasil está em 12º lugar no quadro de medalhas, o que já seria a melhor posição em sua história, superando o 13º em 2016. Mesmo se ganhar os dois ouros nas duas finais, não terá chance de ficar pela primeira vez no top-10 olímpico.

As medalhas do Brasil até agora:



Ouro: Ítalo Ferreira (surfe), Rebeca Andrade (ginástica/salto), Martine Grael/Kahena Kunze (vela classe 49er FX), Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Isaquias Queiroz (canoagem), Hebert Conceição (boxe), futebol masculino;



Prata: Kelvin Hoefler (skate street), Rebeca Andrade (ginástica/individual geral), Rayssa Leal (skate street) e Pedro Barros (skate park);



Bronze: Alison dos Santos (atletismo/400m com barreiras), Thiago Braz (atletismo/salto com vara), Abner Teixeira (boxe até 91kg), Mayra Aguiar (judô), Daniel Cargnin (judô), Bruno Fratus (natação 50m livre), Fernando Scheffer (natação 200m livre) e Luisa Stefani e Laura Pigossi (tênis).



Medalhas já garantidas: Vôlei feminino e Bia Ferreira (boxe).