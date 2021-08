Isaquias Queiroz é ouro em Tóquio - AFP

Publicado 07/08/2021 10:22

Com o tão sonhado ouro conquistado na prova do C1 1000m da canoagem, Isaquias Queiroz ganhará merecidas férias e um reforço nas finanças. Somadas todas as premiações, o atleta terá direito a R$ 330mil e ainda a cinco meses de descanso, segundo o site 'Ge'.

Graças ao ouro conquistado, a Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa ) pagará R$ 80 mil a Isaquias e outros R$ 40 mil ao técnico Lauro de Souza Júnior. Já o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) dará R$ 250 mil ao canoísta.

Além disso, Isaquias só retornará aos treinos em janeiro de 2022, para iniciar o ciclo de preparação para Paris-2024. "Eu fiz um acordo com ele se ganhasse. Ele vai ficar com a família, com o povo dele na Bahia. Logicamente que em um momento vamos retomar o tema e iniciar o treinamento em janeiro", explicou o treinador.

As longas férias serão aproveitadas para se casar com Laina, com quem tem um filho (Sebastian), além de viajar e passar tempo com a família na Bahia.