Arremessador de peso Darlan RomaniFoto: Reprodução

Publicado 06/08/2021 17:56

Rio - Após ficar em quarto no arremesso de peso pelos Jogos Olímpicos de Tóquio, o atleta Darlan Romani, em entrevista à "CNN", afirmou que treinou em terreno baldio por opção própria, em respeito ao distanciamento social.

"Poderia ter ido para um parque pra conseguir uma situação mais bonita, melhor pra treinar? Poderia, mas ali teria mais gente e onde eu treinei eu tinha certeza que teria só eu e meu treinador e a minha companheira de treino. Não tinha contato com ela, não tinha contato com ele, eu improvisei uma academia em casa, peguei o material emprestado no centro (de treinamento) e esse foi o palco que a gente teve, foi o que a gente conseguiu fazer pra continuar batalhando em busca do nosso sonho", disse Darlan à CNN.

Além disso, apesar de ter sido eliminado recentemente dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Darlan garantiu que já iniciou o ciclo olímpico para a próxima Olimpíada, em Paris 2024.

"Agora é o ciclo de três anos, eu já comecei meu treinamento, eu competi ontem, voltei pra cá, pro quarto na vila, chorei bastante recebendo o carinho de toda a população do Brasil aí, pessoal mandando mensagem, muito legal, muito grato por todos que disponibilizaram um tempo, uma mensagem, um carinho, um respeito por nós. E, no dia de hoje, meu treinador já mandou um treinamento, eu fui lá fiz o treino na academia, cheguei agora há pouco, só deu tempo de tomar banho e já estou aqui com vocês. Meu treinamento daqui pra frente, se eu me dedicava 200%, como eu sempre brincava falando, agora eu vou ter que me dedicar mais 100% em cima, vou me dedicar 300% todos os dias pra que meu resultado venha e que a gente consiga essa medalha tão sonhada aí pro nosso país, pra trazer uma alegria pra todo mundo que tá demonstrando todo esse carinho por nós", comentou o arremessador de peso.