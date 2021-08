Corrida, Levantamento de Peso Olímpico (LPO) e Ginástica Olímpica são algumas modalidades de esportes olímpicos que também fazem parte do universo do Cross Training - instagram ct_evox

Corrida, Levantamento de Peso Olímpico (LPO) e Ginástica Olímpica são algumas modalidades de esportes olímpicos que também fazem parte do universo do Cross Training instagram ct_evox

Publicado 07/08/2021 09:00

Rio - Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão na reta final e sempre deixam um “gostinho de quero mais”. Entretanto, é possível se aventurar no mundo olímpico com um esporte que está cada vez mais popular no Brasil: o Cross Training. Corrida, Levantamento de Peso Olímpico (LPO) e Ginástica Olímpica. Essas são algumas modalidades de esportes olímpicos que também fazem parte do universo do famoso Cross. A variedade de movimentos proporciona diferentes estímulos ao corpo e desenvolve múltiplas capacidades físicas. A saúde agradece.

Segundo o Rafael Arcanjo, head-coach do Centro de Treinamento EVOX, localizado na Vila da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, o LPO faz a pessoa desenvolver força e potência, os exercícios ginásticos desenvolvem a coordenação motora, enquanto os monoestruturais melhoram o condicionamento cardiovascular.

Publicidade

"Esse mix de atividades te fazem chegar ao condicionamento físico ideal para as atividades básicas do dia a dia. Mas, claro, todo trabalho é individualizado e adaptado de acordo com as características de cada aluno”, garante.

Para ninguém ficar com saudade desse momento olímpico, o CT EVOX promoveu, nos últimos dias, a “Semana Olímpica”. "Programamos passar para os nossos alunos exercícios que remetem às modalidades que são disputadas nas Olimpíadas, para que eles consigam enxergar que eles fazem algo muito próximo do que atletas olímpicos fazem nas disputas por medalha", explica.



Publicidade

Conheça mais sobre os exercícios do Cross Training e seus benefícios



Snatch



Publicidade

Esse exercício também é conhecido como Arranco nas provas de LPO. O objetivo é tirar a barra do chão com apenas um movimento de forma contínua até a sua fase final acima da cabeça. De acordo com Leonardo Tarjano, coach do CT EVOX, os benefícios aos praticantes vão desde melhora na resistência até força na cintura escapular. “Consequentemente, isso pode auxiliar em movimentos funcionais do dia a dia, como, por exemplo, guardar objetos em prateleiras ou até mesmo tirar bolsas mais pesadas do chão com uma melhor postura”, aponta.



Bar Muscle Up (BMU)



Publicidade

É um dos movimentos da Ginástica Olímpica que o atleta sobe na barra fixa apenas usando a força. “Já na modalidade do Cross Training, implementamos dois movimentos como o Hollow, que é uma posição em que ficamos deitados de costas com braços e pernas estendidas e diminuímos o contato com o solo tirando as costas e as pernas do chão, e o Arch, que ficamos de barriga para baixo com pernas e braços estendidos, tirando o tórax e as pernas do chão”, ensina, explicando que a junção desses exercícios em movimento pendular na barra fixa é chamada de Kipping.



O movimento exige o recrutamento de um grande grupo muscular, como antebraços, ombros, trapézio, abdômen e o quadril. "Dessa forma, os benefícios se dão ao fortalecimento das articulações dos ombros além de toda a musculatura envolvida no movimento", ressalta Leonardo.



Publicidade

Pistol Squat



É o agachamento com apoio de uma das pernas ou agachamento unilateral muito utilizado na Ginástica Olímpica, seja no solo ou na trave. "Considerado um dos exercícios mais difíceis de se executar, por ser enquadrado na calistenia, ou seja, na modalidade em que os exercícios só usam o próprio peso corporal, é um bom exercício para o fortalecimento das musculaturas da coxa, colaborando assim para uma maior resistência nas articulações de joelho, além do recrutamento de glúteos e posterior de coxa", afirma Leonardo, que explica ainda que, esse é um exercício que precisa de uma base em fortalecimento com outros antes de chegar a sua execução.

Publicidade

Corrida



Tanto nas Olímpiadas quanto no Cross Training, a corrida tem foco na velocidade e resistência. Nos dois casos, o objetivo principal é completar o trajeto no menor tempo. "Os benefícios de praticar a corrida são inúmeros como o aumento do metabolismo, melhoria do sono, diminuição da ansiedade e stress, prevenção de doenças cardíacas e resistência muscular para essa atividade", conta Leonardo.



Cross Training e pandemia

Publicidade

Durante a proibição das atividades físicas dentro de academias e boxes, segundo decreto do munícipio do Rio de Janeiro, o CT EVOX fechou suas portas de março a julho de 2020 e passou a oferecer aulas on-line para os alunos. "Até hoje, seguimos todas as regras de ouro da prefeitura e, assim, todos os nossos alunos devem, obrigatoriamente, treinar de máscara e higienizar as mãos com frequência e os materiais utilizados antes e após o treino", conta Rafael.

Para o head-coach, a iniciativa das aulas remotas deu super certo. Mas a saudade também foi grande nesse tempo, porque apesar de ser um esporte individual, o Cross Training tem uma grande capacidade de integração, inclusão e socialização. "Nesse momento pandêmico, a sociedade vem sofrendo muito com a saúde mental. Aqui, o nosso principal objetivo é cuidar das pessoas, não só fisicamente, mas proporcionar a elas um momento de desestresse e divertimento para que se mantenham fortes mentalmente e encarem melhor as adversidades", conclui