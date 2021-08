Kawan Pereira - Wander Roberto/COB

Kawan PereiraWander Roberto/COB

Publicado 07/08/2021 04:34

Japão - Kawan Pereira terminou a final dos saltos ornamentais na plataforma de 10m em Tóquio na 10ª colocação. Após seis saltos na decisão, disputada na madrugada deste sábado, o brasileiro somou apenas 393.85 pontos na disputa com os outros 11 concorrentes.

O ouro ficou com Yuan Cao, da China, que fez 582.35. A prata ficou com Jian Yang, compatriota de Cao, com 580.40, e o bronze com o britânico Thomas Daley, que fez 548.25 pontos.

Publicidade

Mesmo com o 10º lugar, Kawan entrou para a história dos saltos ornamentais no Brasil. Foi a primeira vez que um atleta do país chegou à decisão na plataforma de 10m.