Publicado 06/08/2021 19:50

Rio - Darlan Romani fez história nas Olimpíadas de Tóquio atingindo o quarto lugar no lançamento de peso e superando adversidades durante a pandemia do Covid-19. Movidos pelo atleta, que conquistou os brasileiros também fora de campo, torcedores abriram uma vaquinha virtual para apoiar sua preparação para a próxima edição dos Jogos, que acontecem em 2024 em Paris. A campanha já arrecadou mais de R$ 118 mil.

A campanha foi criada pelo perfil "Razões para Acreditar", que lembrou a situação do treinador de Darlan, Justo Navarro, que está em Cuba desde o início da Pandemia da Covid-19 e fez o treinamento trocando e-mails e vídeos com o atleta.

Em entrevista ao UOL Esporte, a esposa de Darlan, Sara Romani, denunciou uma suposta negligência da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) em fornecer estrutura ao atleta em fornecimento de equipamento necessário para sua preparação.

Sara afirmou ainda que o marido se ofereceu para construir os aparelhos que precisava, mas não teve autorização de colocá-los dentro do centro de treinamento. Após a campanha do atleta na Olimpíada de Tóquio, um vídeo de Darlan treinando em um terreno baldio durante antes dos Jogos viralizou. O arremessador de peso já havia ganhado espaço na internet com imagens de sua família.