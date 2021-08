Juninho celebra a marca de 50 jogos com a camisa do Vasco contra o Vitória - Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Em busca da reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco embarcou na tarde desta sexta-feira para Salvador com um animado passageiro na delegação: Juninho. Cria da Colina, o volante, de 20 anos, completará 50 jogos com a camisa cruzmaltina contra o Vitória, neste sábado, às 19h30, no Barradão.

"Significa muito para mim. Trabalhei muito na base para conseguir um lugar aqui no profissional, então fico muito feliz por esses 50 jogos. Vou procurar deixar minha vida em campo todas as vezes que estiver vestindo essa camisa. Espero comemorar esses 50 jogos ajudando nossa equipe a conquistar os três pontos", disse ao site oficial do clube.

Novidade na derrota para o São Paulo, por 2 a 1, quarta-feira, na despedida do Vasco na Copa do Brasil, o volante foi uma das peças do esquema 3-3-3-1. No treino desta sexta, no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus, Lisca não deu pistas sobre a manutenção ou mudança da formação.



Em décimo lugar na Série B, com 22 pontos, o Vasco, que ainda não entrou no G-4 em 15 rodadas já disputadas, busca uma reação para se aproximar do pelotão da frente após a sequência de três derrotas: no clássico para o Botafogo pela própria competição e duas para o São Paulo, pela Copa do Brasil.