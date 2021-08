Grafite na parede lateral de uma das arquibancadas do Parque Aquático, em São Januário, homenageia Barbosa - Rafael Ribeiro/Vasco

Grafite na parede lateral de uma das arquibancadas do Parque Aquático, em São Januário, homenageia Barbosa Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 05/08/2021 17:34

O Vasco fez mais uma homenagem a Moacyr Barbosa que completaria 100 anos em 2021. O ex-goleiro, ídolo do clube, ganhou um grafite na parede lateral de uma das arquibancadas do Parque Aquático, em São Januário.

As imagens de Barbosa surgiram de uma parceria do Vasco com o NegroMuro, num projeto que tem como objetivo erguer monumentos da memória negra em forma de pinturas em muros públicos, para enaltecer lutas, conquistas e referências da cultura brasileira.



A campanha só foi possível graças a um financiamento coletivo e o apoio da torcida do Vasco. "O Barbosa sempre foi um personagem que esteve em nosso radar, mas com o advento do seu centenário a homenagem se tornou ainda mais necessária", explicou um dos participantes do projeto, Rhuan Gonçalves, ao site oficial do Vasco.



Além dessa homenagem, o Vasco já fez outras a Barbosa. Em março, mês do centenário do ex-goleiro, o Gigante da Colina expôs um mosaico nas sociais de São Januário escrito ‘Barbosa 100’, além de um patch em homenagem ao seu aniversário na camisa dos jogadores e o lançamento de camisas exclusivas com parte da verba revertida aos familiares do ex-atleta. Nesta semana, a torcida escolheu dar ao Centro de Treinamentos do Vasco o nome do ídolo.