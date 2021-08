Patch em homenagem ao primeiro bicampeão olímpico brasileiro Adhemar Ferreira da Silva - Divulgação

Rio - Os uniformes dos jogadores do Vasco trarão uma homenagem ao atleta olímpico Adhemar Ferreira da Silva, primeiro bicampeão olímpico brasileiro, nesta quarta-feira, na partida contra o São Paulo. A camisa terá um patch com uma arte em referência ao aniversário de 65 anos da medalha de ouro conquistada pelo atleta nas Olimpíadas de Melbourne, em 1956. que completam 65 anos. O Gigante da Colina enfrenta o clube paulista pela segunda partida das oitavas de final da Copa do brasil, às 21h30.

O bicampeonato – o primeiro da história olímpica do Brasil – foi conquistado por Adhemar nos Jogos Olímpicos de Melbourne 1956, no salto triplo. O atleta iniciou sua trajetória no Vasco, em 1955.



Enquanto era atleta do clube de São Januário, o saltador conquistou cinco títulos estaduais, dois ouro no Troféu Brasil, a medalha de ouro nas Olimpíadas de Melbourne, em 1956, e a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Chicago, em 1959



Em sua carreira, Adhemar Ferreira da Silva quebrou 5 vezes o recorde mundial do salto triplo, foi bicampeão olímpico e tricampeão pan-americano. Pelos seus feitos, Adhemar está imortalizado no Hall da Fama da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), sendo o único atleta brasileiro e sul-americano a ostentar essa honraria até hoje.