Edmundo foi contratado pelo Vasco da Fiorentina (ITA) por R$ 15 milhões em 1999 - Reprodução

Publicado 04/08/2021 17:15 | Atualizado 04/08/2021 17:16

Rio - Um dos ídolos da torcida do Vasco da Gama, o ex-atacante Edmundo Souza usou suas redes sociais, nesta quarta-feira, para demonstrar a confiança em uma possível reversão de placar para o Gigante da Colina contra o São Paulo. O cruzmaltino perdeu por 2 a 0 para o clube paulista na primeira partida e precisa fazer pelo menos dois gols de diferença para levar a disputa aos pênaltis, na partida de logo mais, às 21h30, em São Januário.



"Hoje o meu time de coração tem mais uma oportunidade de mostrar que é o time da virada ! Vamos Vascão", disse o 'animal', em sua conta no Twitter.

Para a partida, o Vasco deve ter algumas mudanças na equipe titular. Entram Miranda na vaga de Ernando, Sarrafiore no lugar de Marquinhos Gabriel, lesionado, e por fim, com o atacante Gabriel Pec assumindo a titularidade do Cruzmaltino, na vaga de Morato. Em boa fase, Léo Jabá pode ganhar vaga na equipe titular, ao contrário de Lucão e Ricardo Graça, que estão participando dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Se conseguir reverter o placar, cruzmaltino conhecerá seu adversário nas quartas de final na próxima sexta-feira, quando a CBF fará o sorteio da competição.

Edmundo jogou, ao todo, 244 jogos pelo Vasco e marcou 137 gols. Pelo Gigante da Colina, o ex-jogador teve seis passagens e conquistou um Campeonato Brasileiro, um Carioca, uma Taça Rio e uma Guanabara, entre 1992 e 2000. Foi no clube que ele fez o jogo de despedida da sua carreira profissional, em 2012.