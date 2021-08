Reforço do Sport, Hernanes terá a primeira chance de defender um clube no estado natal - Anderson Stevens/Sport Recife

Recife - Hernanes foi anunciado nesta terça-feira como reforço para a sequência da temporada. Experiente, o apoiador, de 36 anos, estava livre no mercado há duas semanas, quando rescindiu amigavelmente o vínculo com o São Paulo, fato que despertou o interesse do Vasco. Apesar da boa relação com o diretor executivo de futebol cruzmaltino, Alexandre Pássaro, a negociação não avançou e abriu caminho para o acerto com o Leão.

Na Ilha do Retiro, o Profeta terá um salário bem abaixo da casa de R$ 1 milhão, valor aproximado recebido no Morumbi, mas terá direito a um complemento por produtividade.

Curiosamente, o Sport, 16º colocado no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, briga para se afastar da zona de rebaixamento. Em delicada situação financeira, o clube apelou para o lado emocional para garantir o experiente reforço. Natural de Recife, Hernanes nunca teve a chance de jogar profissionalmente em Pernambuco.

No novo clube, terá a companhia de nomes experientes como Thiago Neves, ex-Fla, Flu, Cruzeiro e Grêmio, além de André 'Balada', ex-Santos, Vasco, Atlético-MG e Grêmio.