Cano comemora gol com a bandeirinha de escanteio nas cores do arco-íris simbolizando a causa LGBT na vitória sobre o Brusque - CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Cano comemora gol com a bandeirinha de escanteio nas cores do arco-íris simbolizando a causa LGBT na vitória sobre o BrusqueCELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 04/08/2021 18:20

Rio - Em apenas um ano, o argentino Germán Cano se tornou um ícone do Vasco. Querido pela torcida, o atacante é o estrangeiro com mais gols pelo Gigante da Colina na temporada, e o segundo maior da história vascaína. Para comemorar o marco, o Cruz-Maltino lançou três camisas comemorativas do jogador nesta quarta-feira.

Quem disse que não teríamos camisa desse dia histórico?! Garanta já a sua e compartilhe também deste feito inesquecível.



Você já pode achar essa camisa à venda, em todas as lojas Gigante da Colina e na Vasco Rafael Ribeiro/Vasco#VascoDaGama pic.twitter.com/xFYaqOMhWf — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 4, 2021

Assinadas pelo cartunista Gonzalo Rodriguez, também argentino, as peças estão disponíveis nas lojas oficiais e na Vasco Boutique, site de vendas do clube. Um dos modelos relembra a comemoração histórica do artilheiro na partida contra o Brusque, quando ergueu a bandeira de escanteio com as cores LGBTQIA+ em São Januário.Desde 2020 no Vasco, Cano tem 38 gols em 79 partidas, número que lhe rendeu o título de maior goleador estrangeiro do clube, não só na temporada, mas também no século XXI.