Lisca - Rafael Ribeiro / Vasco

LiscaRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 05/08/2021 09:25

Rio - O desempenho da arbitragem chefiada por Anderson Daronco deixou o técnico do Vasco, Lisca, e o diretor executivo do clube carioca, Alexandre Pássaro, indignados. Após o fim do duelo que selou a eliminação do Cruzmaltino da Copa do Brasil, o treinador fez diversas críticas ao desempenho do juiz e dos seus auxiliares em São Januário.

Publicidade

"Fizemos um gol, mas na minha concepção um gol legal. A nova regra diz que não é mais questão de anulação quando a bola bate na mão ocasionalmente. Teve o pênalti no Jabá. Tivemos a expulsão do Jabá, aí sim acho que ele entrou muito forte. Ele talvez estivesse muito irritado com a não marcação. Depois da expulsão, baixamos a linha de quatro. Logo depois voltamos num 4-3-2 tentando ser mais ofensivos. Mas aí ficamos muito vulneráveis. Baixamos de novo, Sarrafiore entrou muito bem. Cayo fazendo dobra com o Léo. Tivemos mais um pênalti no Matías. Infelizmente a arbitragem não viu e o VAR também não. Depois a expulsão do Castan. Ele botou com o joelho na sola, e eles optaram por isso. Aí o jogo ficou totalmente atípico e ruim para nós", afirmou.



O diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro também falou sobre a arbitragem e enumerou os lances que considerou equivocados que teriam prejudicado o Vasco. Foram eles: um suposto pênalti não marcado de Miranda em Léo Jabá, o gol anulado de Germán Cano no primeiro tempo, um suposto pênalti não marcado de Nestor em Matías Galarza e as expulsões de Leandro Castan e de Lisca.

Publicidade

"stou com duas folhas na minha frente porque quando a gente vai falar de arbitragem, especialmente num jogo como de hoje, a gente precisa anotar para não se perder. Não se perder tanto como eles se perdem nos jogos. Ou não se perdem e fazem exatamente o aquilo que querem fazer. Isso não tem nada a ver com o resultado da partida. Mas para quem vive e trabalha no futebol, em uma temporada com dois anos sem parada, é muito ruim quando vem um instrumento do jogo, porque o árbitro nada mais é do que um instrumento do jogo, embora os árbitros hoje sejam a estrela do jogo.... E (o árbitro) vem aqui e nos tirou o direito de disputar uma partida de igual para igual", disse.