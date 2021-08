Alex Teixeira estava livre no mercado desde janeiro e alimentava a esperança do torcedor de voltar à Colina - Reprodução

Alex Teixeira estava livre no mercado desde janeiro e alimentava a esperança do torcedor de voltar à ColinaReprodução

Publicado 05/08/2021 21:24

Rio - Livre no mercado desde janeiro, Alex Teixeira confirmou o Besiktas, da Turquia, como o novo destino e frustrou os planos dos clubes brasileiros que sonhavam com a sua contratação, em especial os torcedores do Vasco. Curiosamente, o atacante, de 31 anos, 'furou' o anúncio do atual campeão turco. Pelos stories do Instagram, ele repostou uma série de mensagens o parabenizando e desejando boa sorte no Besiktas.

Classificado para a próxima edição da Liga dos Campeões, o clube turco ainda sonha com a contratação do hispano brasileiro Diego Costa, livre desde a rescisão com o Atlético de Madrid, em dezembro de 2020. O alto salário afastou a dupla de voltar ao futebol brasileiro, pois interessados não faltavam.

Publicidade

No período que 'desempregado', Alex Teixeira manteve a forma no Rio com preparadores físicos particulares. Em Porto Alegre, Grêmio e Internacional demonstraram interesse no reforço, mas foi a torcida cruzmaltina que ficou em polvorosa após um almoço com o diretor executivo do clube, Alexandre Pássaro. Cria do Vasco, o volante Sousa, que atualmente defende o próprio Besiktas, participou do encontro.

Após o fim das atividades do Jiangsu Suning, da China, onde recebia cerca de R$ 5 milhões de salário, o atacante ficou livre, mas o valor do vencimento assustou interessados no Brasil.