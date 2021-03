Léo Pereira Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/03/2021 15:21

Rio - Contratado pelo Flamengo no ano passado, mas sem conseguir se firmar na equipe titular do clube carioca, o zagueiro Léo Pereira está novamente envolvido em especulações sobre uma eventual saída. De acordo com o portal turco "Sporx", o defensor teria pedido para deixar o Rubro-Negro e com isso voltou a ser pauta no Besiktas.

Em contato com o portal "Coluna do Flamengo", os representantes de Léo Pereira negaram a informação de que o jogador teria pedido para deixar o Rubro-Negro. Segundo o staff, o Besiktas realmente fez uma proposta pelo atleta.

No começo do ano, ainda com o Brasileiro em andamento, o clube turco fez uma oferta pelo zagueiro. O Besiktas ofereceu um vínculo de empréstimo até junho de 2022, com uma opção de compra ao término do contrato. No entanto, a negociação não evoluiu.

O Flamengo deseja um investimento grande para se desfazer do defensor. Para tirar o jogador do Athletico-PR, o clube carioca desembolsou 7 milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões na cotação atual) pelo atleta.



Recentemente, o Flamengo teve algumas alterações nas opções para a posição de zagueiro. Natan, de 19 anos, acabou emprestado ao Bragantino, mas o Rubro-Negro trouxe Bruno Viana, que vem sendo titular e agradando. Além de Bruno e Léo, o Flamengo conta com Gustavo Henrique e também com Willian Arão, que vem sendo escalado como defensor, para a posição.