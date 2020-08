Ex-zagueiro do Flamengo é anunciado por clube europeu e vai jogar a Champions

Rio - O Besiktas, da Turquia, anunciou a contratação de Welinton, que foi revelado pelo Flamengo, nesta quinta-feira. O zagueiro estava no Alanyaspor, do mesmo país, e assinou com a nova equipe até junho de 2023.

Na última temporada, Welinton fez boa temporada com o Alanyaspor, que terminou em quinto lugar no campeonato nacional e chegou à final da Copa da Turquia. Inclusive, na próxima temporada, a equipe disputará a Liga Europa pela primeira vez em sua história.

Pelo novo clube, o zagueiro de 31 anos disputará a Liga dos Campeões. Cria das categorias de base do Flamengo, o jogador também atuou no futebol russo e do Qatar, além de atuar no Coritiba no Brasil.