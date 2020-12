Jorge Jesus Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - Os finalistas ao prêmio "The Best", da Fifa, foram os técnicos Jurgen Klopp, do Liverpool (ING), Hansi Flick, do Bayern de Munique (ALE), e Marcelo Bielsa, do Leeds United (ING). Questionado se, caso ficasse no Flamengo - clube o qual deixou para acertar com o Benfica (POR), em julho de 2020 -, teria sido lembrado na eleição, o Mister Jorge Jesus respondeu que "seria mais fácil".



"Se tivesse continuado neste momento... Era mais fácil. Apesar de no Brasil não ter terminado este ano nenhuma competição importante. Não dá para garantir. Esses prêmios dos treinadores são em função dos títulos que ganha internacionalmente. No Brasil, nem a Libertadores, nem a Sul-Americana foram decididas, penso que não é por aí que estaria incluído", afirmou neste sábado.

Pelo Flamengo, o treinador conquistou um Brasileiro, uma Libertadores, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Carioca.