Após surpreender com o esquema 3-3-3-1 contra o São Paulo, Lisca mostrou que ainda tem 'lenha' para queimar na Colina - Vitor Brügger/Vasco

Publicado 07/08/2021 08:30

Salvador - A eliminação na Copa do Brasil é página virada na Colina. Em décimo lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, o Vasco, que em 15 rodadas ainda não ingressou no G-4, concentra toda a sua atenção na competição, sem mais desculpas. O resultado positivo no confronto com o Vitória, neste sábado, às 19h30, pode garantir um importante salto na tabela.

A nova formação testada contra o São Paulo deixou boa impressão, apesar da derrota e consequente queda na Copa do Brasil. Até a expulsão de Léo Jabá, aos 33 minutos do primeiro tempo, o Vasco apresentou o melhor futebol em meses. No esquema 3-3-3-1, a movimentação e aproximação do meio de campo na ligação com Germán Cano criou boas perspectivas para a sequência da Série B.

"Enquanto estava 11 contra 11, eu gostei demais da atitude, da postura e da agressividade. Logo depois tivemos o gol anulado, a expulsão, e ficou muito difícil reagir com a qualidade do São Paulo... O que fica é uma energia extra. Temos que levar essa indignação para a Série B. Que fica de positivo é que só vamos focar na Série B", destacou Lisca.

Caso mantenha o esquema 3-3-3-1, Lisca pode manter a base de quarta-feira com Vanderlei, Miranda, Ernando e Leandro Castan; Zeca, Romulo e Juninho e Marquinhos; Léo Jabá, Marquinhos Gabriel e Morato; Cano. Caso opte pela volta do 4-5-1, Léo Matos começaria o jogo no lugar de Miranda e Zeca voltaria para a lateral esquerda.

Vasco e Vitória se enfrentaram pela última ainda na Série A, no Brasileiro de 2018. NA lembrança não é positiva para a torcida cruzmaltina, que viu os baianos vencerem os dois confrontos. A boa notícia é que a fase do clube rubr0-negro não é das melhores. Em 15º lugar, com 13 pontos, a equipe dirigida pelo técnico Ramon Menezes, ídolo na Colina, venceu apenas um dos últimos dez jogos que disputou.