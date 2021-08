Brasil disputa final no futebol - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 06/08/2021 19:15

Japão - Os Jogos Olímpicos já estão no fim, mas o Brasil está vivíssimo na luta por mais medalhas em Tóquio. Neste penúltimo dia de competições os destaques brasileiros são a disputa de Isaquias Queiroz, candidato a medalha na canoagem C1 1000m, a final no peso médio do boxe com Hebert Conceição, além da final do futebol dão ao país a possibilidade de três medalhas de ouro. Além disso, os meninos do vôlei masculino disputa o bronze contra a Argentina.

NOITE DE SEXTA-FEIRA (Dia 06/08)

21h45 - Canoagem Velocidade - C1 1000m - Masculino - Com a presença de Isaquias Queiroz

22h00 - Ginástica Rítmica - Grupo geral - Feminino - Com a presença da equipe brasileira

22h00 - Saltos Ornamentais - Plataforma 10m - Masculino - Com a presença de Kawan Pereira

MADRUGADA DE SÁBADO (Dia 07/08)

01h30 - Vôlei Masculino - Disputa do bronze - Brasil enfrenta a Argentina

02h45 - Boxe - Peso Médio - Final - Masculino - Hebert Conceição enfrenta ucraniano Oleksandr Khyzhniak

MANHÃ DE SÁBADO (Dia 07/08)

7h00 - Hipismo - Saltos por equipes - Misto - Com a presença de Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Yuri Mansur

08h30 - Futebol - Masculino - Final - Brasil enfrenta a Espanha