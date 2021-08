Brasil venceu a Coreia do Sul - AFP

Publicado 06/08/2021 15:25 | Atualizado 06/08/2021 15:27

Japão - A classificação do vôlei feminino brasileiro para a final do vôlei contou, novamente, com a força da torcida. O aumento dos números de audiência reflete isso: a quantidade de telespectadores não era tão alta desde o jogo entre Uruguai e França pela Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Na comparação com a média das quatro sextas-feiras anteriores ao início dos Jogos, a audiência mais que dobrou, com 117% de aumento.

No PNT e no Rio, o jogo foi o melhor desempenho da faixa desde 20 de março de 2020. No PNT, a audiência dobrou na comparação com a média das quatro sextas-feiras anteriores ao início dos Jogos: foram 12 pontos (seis a mais) e 40% de participação. Já no Rio de Janeiro, foram 13 pontos de audiência (cinco a mais) e 43% de participação, um crescimento de 63% na audiência.

A disputa pelo ouro acontece na madrugada deste domingo, dia 8, à 1h30. O adversário será o time dos Estados Unidos, derrotado pelo Brasil nas finais dos Jogos de Pequim 2008 e Londres 2012. A TV Globo e o SporTV transmitem ao vivo.

Na madrugada sábado, dia 7, à 1h30, a seleção masculina disputa a medalha de bronze do vôlei com a Argentina, Luis Roberto comanda a transmissão da TV Globo, ao lado dos comentaristas Nalbert e Serginho. Já no SporTV, Luiz Carlos Jr narra e Marco Fretias e Carlão comentam.

Exibido entre as transmissões ao vivo das disputas olímpicas, o ‘Jornal da Globo’ teve sua melhor quinta-feira desde 2 de janeiro de 2020 no Rio de Janeiro: 12 pontos de audiência e 30% de participação.

*Os dados são prévios e podem sofrer alterações no consolidado de amanhã.