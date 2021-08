Bárbara Coelho cai de skate - Reprodução/Montagem

Publicado 06/08/2021 10:32

Rio - Bárbara Coelho pagou um 'mico' daqueles e, não bastasse estar sendo filmada para TV, a repórter da Globo ainda era acompanhada por Pedro Barros, medalhista brasileiro do skate nas Olímpiadas de Tóquio. Gravando parte de uma reportagem com o atleta, Bárbara foi receber uma espécie de 'aula particular' de Pedro e, bem, caiu logo depois.

O vídeo viralizou e Bárbara chegou a comentar sobre o caso nas redes sociais. "Aulinha com o @pedrobarrossk8 ! O tombo eu deixo pra depois. Temos vários ângulos! Muito irado ver o estilo de vida de vocês aqui nos Jogos Olímpicos, e com todo o respeito merecido", escreveu a jornalista.

Confira o vídeo e a postagem: