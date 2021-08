Pedro Barros é prata no skate park - Gaspar Nóbrega/COB

Publicado 05/08/2021 15:06 | Atualizado 05/08/2021 15:07

Japão - A madrugada olímpica foi intensa. A medalha de prata veio para o skate brasileiro, mas logo na sequência a eliminação no vôlei de quadra masculino abalou as emoções. Mas, mais uma vez, a torcida brasileira esteve ligada, como registrado pelos números da audiência.

A final masculina do skate park, com o segundo lugar de Pedro Barros, aumentou em 71% a audiência da faixa (entre 0h30 e 1h11) em São Paulo, na comparação com a média das quatro quintas-feiras anteriores ao início dos Jogos Olímpicos.

Foram 12 pontos de audiência (cinco a mais) e 36% de participação. O PNT (dados prévios) registrou crescimento de 43%, com 10 pontos de audiência (três a mais) e 34% de participação. No Rio de Janeiro, o crescimento na faixa foi de 50%, com 12 pontos de audiência (quatro a mais) e 34% de participação.

A transmissão da partida da seleção masculina de vôlei brasileira contra a equipe russa foi a melhor audiência da faixa (1h15 às 3h18) em uma quinta-feira em 17 anos no Rio de Janeiro. Desde 2004, a faixa (1h15 às 3h18) não registrava 11 pontos em uma quinta-feira, crescimento de 120% (mais que o dobro) na comparação com as quatro quintas-feiras anteriores ao início dos Jogos Olímpicos.

Em São Paulo, a audiência na faixa foi a maior às quintas-feiras em sete anos, desde 2014: 9 pontos com 40% de participação. Mais que o dobro de audiência (+125%) em relação à média das quatro quintas-feiras anteriores ao início dos Jogos Olímpicos. No PNT (dados prévios) também foi a maior média em sete anos, com crescimento de 125% em relação à faixa: 9 pontos e 40% de participação.

A equipe do técnico Renan Dal Zotto disputa a medalha de bronze com a Argentina na madrugada deste sábado, dia 7, à 1h30, com transmissão ao vivo da TV Globo e do SporTV. Nesta sexta-feira, dia 6, às 9h, a seleção feminina, invicta na competição, enfrenta a Coreia do Sul pela semifinal do torneio olímpico. A TV Globo exibe a partida ao vivo, com a narração de Luis Roberto e comentários de Fabi Alvim e Thaísa. No SporTV2, Luiz Carlos Jr comanda a transmissão, ao lado dos comentaristas Marco Freitas e Sheilla Castro.

Na manhã de hoje, quinta-feira, dia 5, com as principais notícias sobre os Jogos Olímpicos, o Hora Um igualou sua melhor audiência do ano no Rio: 7 pontos e 42% part. Em São Paulo, o telejornal igualou seu recorde do ano às quintas-feiras: 5 aud e 38% part.