Yuri Mansur não conseguiu zerar seu percursoAFP

Publicado 07/08/2021 08:47 | Atualizado 07/08/2021 09:27

Não deu para brigar por medalha no salto por equipes do hipismo. Com 29 pontos de penalidade, Marlon Zanotelli, Yuri Mansur e Pedro Veniss terminaram a competição na sexta colocação. O ouro ficou com a Suécia, que precisou de uma rodada extra de desempate contra os Estados Unidos, após ambos terminarem com 8 pontos perdidos. E o bronze ficou com a Bélgica (12).



Primeiro a se apresentar no picadeiro, Marlon Zanotelli, que na classificação havia zerado o percurso, cometeu três faltas. Com isso, a equipe brasileira já começou a disputa com 12 pontos de penalização.



Na sequência, foi a vez de Yuri Mansur. Ao substituir Rodrigo Pessoa, que ficou fora após seu cavalo refugar duas vezes na classificação, o brasileiro teve o melhor desempenho e cometeu apenas um erro, com quatro pontos de penalidade.



Já praticamente fora da disputa por medalha, Pedro Veniss cometeu três faltas também e ainda perdeu um ponto por ter estourado o tempo.



"Esse percurso está muito técnico, muito difícil", analisou Yuri Mansur ao SporTV.