Yuri Mansur não conseguiu zerar seu percurso na final individual do salto no hipismo - AFP

Yuri Mansur não conseguiu zerar seu percurso na final individual do salto no hipismoAFP

Publicado 04/08/2021 08:26 | Atualizado 04/08/2021 08:34

Não deu para Yuri Mansur na prova individual do salto no hipismo. Montando o cavalo (QH Alfons Santo Antonio), o brasileiro completou a tempo o percurso no Equestrian Park, mas cometeu duas faltas na final e ficou fora do desempate pela briga por medalha.



Yuri completou o percurso de 14 obstáculos no tempo de 87s27, mas devido às duas faltas, teve 8 pontos de penalidade.



Publicidade

Na classificatória, Yuri conseguiu zerar o percurso. Além dele, outro brasileiro disputou a prova individual do salto, mas Marlon Zanotelli, na terça-feira, não se classificou para a final, que contou com os 30 melhores conjuntos. Agora, o Brasil volta suas atenções para a competição de salto por equipes, que acontecerá na sexta-feira.