Aula inaugural marca reabertura da Escola de Hipismo em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 16:39

Volta Redonda - As aulas da Escola de Hipismo da Fundação Beatriz Gama (FBG), em Volta Redonda, estão de volta. Os treinos foram retomados nesta quarta-feira, dia 05, com uma aula inaugural na Ilha São João. O projeto oferece aulas gratuitas a crianças de 8 a 15 anos de idade matriculadas na rede municipal de ensino.

As atividades acontecem na pista de hipismo da Ilha São João, às terças, quartas, quintas e sextas-feiras; na parte da manhã (das 8h às 11h) e à tarde (das 14h às 17h).

Publicidade

Para participar, basta ir à Ilha São João, de segunda a sexta-feira, levando documento que comprove a matrícula em uma escola da rede municipal de Volta Redonda.

Para o diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves, o hipismo contribui na formação da criança, principalmente no ensinamento de alguns valores, como postura, comportamento e respeito.

Publicidade

“Quando a criança está montada em um animal de 500, 600 quilos, precisa manter a concentração, atenção no que está fazendo, para conseguir praticar o hipismo. O esporte transforma a vida de muitas pessoas. Nós já tivemos alunos com síndrome do pânico que começaram com as aulas e melhoraram 100%”, destacou Vitor Hugo.

O instrutor Yasser Pereira falou que a expectativa é atender o máximo de crianças possível para que elas possam se desenvolver e quem sabe não se tornem atletas olímpicos.

Publicidade

“A gente espera que as crianças se desenvolvam e que aprendam um pouquinho sobre este esporte olímpico. O Brasil tem três medalhas olímpicas neste esporte e quem sabe possa sair daqui um campeão; dessa escolinha que já trouxe tantos títulos para a cidade”, falou.

A Escola de Hipismo da Fundação Beatriz Gama é a única pública do Brasil e é tetracampeã brasileira na categoria do Concurso de Escolas de Equitação (CEE) e por nove vezes foi campeã estadual no ranking por escolas.