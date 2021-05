Ofício enviado pelo MEP-VR solicitando audiência com o novo delegado da Polícia Federal em VR Divulgação/ MEP-VR

Publicado 28/05/2021 09:30

Volta Redonda - A secretaria do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) protocolou na tarde de quinta-feira, dia 27, um ofício saudando o recém nomeado delegado da Polícia Federal em Volta Redonda, Alexandre Silva Saraiva. A iniciativa da Equipe Ambiental do Movimento obteve total apoio do Conselho.

“As atuações do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) na Região Sul Fluminense, desde 1997 incluem as esferas sociopolítica, socioeducacional e socioambiental. Uma equipe multidisciplinar ambiental ligada ao Movimento vem trabalhando com mais intensidade desde dezembro de 2018, com a ideia de dar finalidade social às áreas públicas e outros espaços para que sejam cuidados e/ou recuperados. Exposto, face a notícia da chegada de Vossa Excelência em Volta Redonda, gostaríamos em nome do MEP saudar sua chegada, e presencialmente cumprimentá-lo, colocando-nos à disposição”, diz o texto do ofício assinado pela coordenação geral e a equipe ambiental do Movimento.

Segundo a secretaria do MEP-VR, o professor, ecólogo, Fernando Pinto, coordenador da equipe, na audiência deve apresentar para ao delegado Alexandre Silva Saraiva, aspectos relativos à biodiversidade de Volta Redonda com destaque à coruja Jacurutu, registrada pelo cientista em outubro de 2019.