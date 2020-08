Tamanduá-Mirim e Micos-Leões-Dourados desfilam em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio

Um morador do local disse que os cachorros latiram a noite toda e, pela manhã, quando ele foi ver o que estava acontecendo, foi pego de surpresa pelo tamanduá.



“Meu vizinho achou que fosse uma gambá, aí foi lá ver e era um tamanduá! Ele ficou surpreso e começou a chamar o pessoal. Ligamos para os bombeiros, que demoraram cerca de 30 min e enquanto isso cuidamos dele.” - Disse Dirley Domingos, morador local.



Segundo informações do corpo de bombeiros, o tamanduá foi resgatado e devolvido à mata conhecida em Saquarema como Trilha dos Goonies, que liga a cidade à Araruama numa grande extensão de mata preservada.

Galeria de Fotos Tamanduá-mirim é resgatado e devolvido à mata Dirley Domingos Tamanduá-mirim é resgatado e devolvido à mata Dirley Domingos Tamanduá-mirim é resgatado e devolvido à mata Dirley Domingos Tamanduá-mirim é resgatado e devolvido à mata Dirley Domingos



Já em Itaúna, uma família de Micos-Leões-Dourados foi vista pulando de galho em galho nas proximidades do Condomínio Cruzeiro do Sul, pertinho da Reserva.

Segundo as informações divulgadas no site da Organização World Wide Fund for Nature (WWF), uma das mais ativas em projetos de preservação dessa espécie, desde os anos 70, o macaquinho é um dos símbolos da luta pela conservação da diversidade biológica, por causa da intensa ocupação da zona costeira no estado do Rio de Janeiro, acompanhada de extração de madeira e atividades agropecuárias, e a consequente destruição da mata, os micos estão agora confinados a cerca de 20 fragmentos florestais.

Simpáticos, eles faziam estripulias para os moradores da região que os avistaram e gravaram o vídeo.

“Eles estão na mata atrás do quintal da nossa casa, aqui a mata é preservada! Olha o Mico-leão dourado aí, está cheio deles, graças a Deus!” - disse Ricardo de Paula, o morador que gravou o vídeo.