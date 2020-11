Moradores de Saquarema reclamam da falta de energia Reprodução da Internet

Por O Dia

Saquarema - Moradores do bairro Comum, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio relatam a falta de luz desde a noite da última quinta-feira (29).

De acordo com a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica local, não há nada de anormal no bairro. No momento, 3 clientes estão sem energia acima de 24h e já estão com equipes em suas residências, trabalhando para que tudo seja normalizado ainda pela manhã de hoje (03).