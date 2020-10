Brasil tem 157,9 mil mortes e 5,43 milhões de casos Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 16:28 | Atualizado 30/10/2020 16:29

Conforme informações da assessoria da prefeitura, hoje (30), até às 15h, do total de leitos exclusivos para Covid-19 do município, contando com o PU de Saquarema, 50% estão ocupados. - O último boletim municipal atualizado de acompanhamento da pandemia do Coronavírus, registra 1285 casos confirmados, 1127 casos recuperados, 20 casos suspeitos, 5035 casos descartados e o número de mortes subiu para 76, mais 3 mortes em 1 semana.Conforme informações da assessoria da prefeitura, hoje (30), até às 15h, do total de leitos exclusivos para Covid-19 do município, contando com o PU de Saquarema, 50% estão ocupados.

Segundo as informações divulgadas no boletim, as mortes ocorridas em outras cidades precisam ser informados pelos municípios e incluídos no sistema do Estado e, podem demorar para entrar no boletim. Por este motivo, os números apresentados no site do Governo do Estado podem apresentar diferença em relação aos números divulgados no boletim diário municipal.