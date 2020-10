Por O Dia

Publicado 29/10/2020 09:40 | Atualizado 29/10/2020 09:41

- Na segunda-feira (26), a Polícia Militar, no comando da Polícia Ambiental, interditou uma usina no bairro de Bonsucesso, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que foi verificar uma denúncia sobre o funcionamento irregular da indústria e, no local, o fato foi constatado pelos policiais.Diante da irregularidade, a equipe levou um homem para a 124ªDP (Saquarema), onde a ocorrência foi apresentada e a usina ficou interditada.