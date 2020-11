Apreensão de arma, munição e dinheiro em Vilatur PM

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 17:07 | Atualizado 01/11/2020 17:20

Saquarema - No fim da tarde deste sábado (31), logo após receber uma denúncia sobre vários elementos traficando drogas no Loteamento Ipitangas, no Balneário Vilatur, a polícia foi ao local para averiguação.



Segundo informações da PM, com a chegada dos policiais, traficantes fugiram pulando muros de algumas residências. Testemunhas apontaram para a residência de um dos suspeitos e os policiais foram ao local, sendo atendidos por uma mulher, identificada como companheira de um dos suspeitos.



Na casa foram encontradas 1 pistola 9mm, 17 munições intactas, 1 carregador de pistola e 850 reais. O material foi apreendido e a mulher levada à 124ª DP de Saquarema e depois `118ª Central de Flagrantes.



A mulher foi presa em flagrante autuada por porte ilegal de armas.