Por O Dia

Publicado 28/10/2020 12:52 | Atualizado 28/10/2020 13:17

- A Associação Raízes realizará o primeiro debate entre candidatos e candidatas à Prefeitura de Saquarema, no próximo dia 29, quinta-feira, às 20h. O debate será transmitido ao vivo pelas redes sociais da associação e ficará disponível para quem quiser assistir depois.Segundo as informações na página oficial, os principais objetivos da Associação Raízes são; exercer o controle social junto às instituições públicas ou privadas sobre o uso de recursos ambientais e construir e compartilhar conhecimentos sobre a educação ambiental. A Raízes tomou à frente o debate e garante total isenção e ética no evento.O primeiro debate político de Saquarema será realizado conforme as orientações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os convidados se apresentarão todos no dia 29, através dos mesmos meios de comunicação.A candidata à reeleição Manoela Peres até o momento não confirmou sua participação no debate. Por ordem alfabética, confirmaram presença; Cosme Souza (PC do B), Luciana Queiroz (PSB), Marcio Motta (PSD), Renato Ribeiro (Coligação Saquarema Rumo ao Novo Futuro) e Rodrigo (Coligação Saquarema para Todos).O debate será realizado em três blocos, além da abertura e fechamento: Na abertura será realizada a leitura das regras e programação do debate. No Bloco 1 serão realizadas as perguntas de candidato(a) para candidato(a), por tema. No Bloco 2, a apresentação das propostas de cada candidato(a) será feita por tema. Já no Bloco 3, será a vez das perguntas da população para cada candidato(a). O fechamento do debate terá a leitura da Carta de Compromisso do NEA-BC de Saquarema e considerações finais de cada candidato(a).Segundo a nota da associação, no Bloco 3 do debate, as perguntas a serem sorteadas para as respostas dos candidatos(as) serão recebidas antecipadamente através de um formulário virtual disponível aqui através do Whatsapp (22) 99907-0447 até hoje (28).