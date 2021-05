‘Dia D’ de vacinação contra a gripe ocorreu no drive-thru da Ilha São João nesta quinta-feira, dia 27 Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 19:39

Volta Redonda - Mais de 1.300 pessoas foram imunizadas contra a gripe (Influenza) no ‘Dia D’ de vacinação no drive-thru da Ilha São João, realizado nesta quinta-feira, dia 27, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda. Assim como na edição anterior da modalidade, havia uma área exclusiva para vacinação de pedestres e o drive-thru foi encerrado às 16h.

Ainda no sistema divre, a SMS ampliou a vacinação para o público da terceira fase da campanha que são: pessoas de 55 a 59 anos em geral; comorbidades crônicas: cardiológicas, respiratórias, hepáticas, neurológicas e renais; diabéticos; obesos; Imunossuprimidos; transplantados; trissomias; pessoas com deficiência; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo e trabalhadores portuários. A vacinação para esse grupo será retomada no dia 09 de junho nas Unidades de Saúde (UBS e UBSF).

Publicidade

Segundo os dados da SMS, 1.373 pessoas receberam a vacina da gripe, sendo 939 acima de 30 anos com alguma comorbidade, 129 profissionais de saúde, 144 profissionais da educação, 36 grupos de trabalhadores, 3 puérperas e 2 gestantes.



A campanha de vacinação contra a gripe continuará nas Unidades de Saúde, exceto nas unidades dos bairros: 249, Siderlândia, São João, Vila Mury e Volta Grande, de 08h às 16h, para os seguintes públicos: idosos acima de 60 anos; profissionais de saúde; professores e demais profissionais de educação em atividade; gestantes, puérperas até 45 dias após o parto e crianças de 6 meses a menores de 6 anos.