Infraestrutura realiza dragagem de córregos em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 15:24

Volta Redonda- As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda realizaram nesta semana a dragagem do entroncamento do córrego Cafuá com o córrego Brandão, no bairro Siderópolis.

O trabalho atende a demanda recebida pela secretaria e faz parte do cronograma de serviços de limpeza e manutenção pelos bairros. As equipes estão dragando as laterais do córrego, onde foram encontrados troncos de árvores caídos e que estavam obstruindo o fluxo de água.

Publicidade

Para realizar o serviço, uma retroescavadeira foi utilizada. Também foi feita a remoção de entulho jogado no local e o serviço contou com apoio de um caminhão.

“Mapeamos e definimos um cronograma para atender áreas que demandam urgência, realizando ações específicas”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura, Jerônimo Telles.

Publicidade

Outro local que já recebeu esse tipo de serviço neste ano foi o Córrego Três Poços, no bairro Vila Rica-Três Poços. As equipes fizeram a dragagem no trecho ao lado da Rua 9, próximo ao Instituto Médico Legal (IML).