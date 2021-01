'Enquanto não houver a dragagem do rio, não conseguiremos drenar a região', disse o chefe do Executivo gonçalense Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 14/01/2021 17:36 | Atualizado 14/01/2021 17:37

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson se reuniu com moradores da Rua Maria Rita, no bairro Porto Novo, que sofre há décadas com problemas crônicos de alagamento, em função do assoreamento do rio Marimbondo. Também participaram da reunião o secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza, e o vereador Cici Maldonado (PL).

Nelson adiantou que está programando uma reunião com representantes do Governo do Estado para que o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) auxilie o município na realização de dragagens de rios assoreados em São Gonçalo, entre eles o Marimbondo.

O prefeito disse que a execução do serviço não é tarefa fácil, mas garantiu aos moradores que estará atento ao problema e não descansará enquanto a questão não for solucionada. "Tenho passado por locais críticos, como as ruas Maria Rita e Visconde de Itaúna, e estamos tentando solucionar esses problemas. Enquanto não houver a dragagem do rio, não conseguiremos drenar a região”, explicou.