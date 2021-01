Segundo Adaly Fortunato, diretor da Vigilância Sanitária, os agentes visitaram 1.364.692 imóveis no ano passado em ação anti-dengue Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 14/01/2021 17:21 | Atualizado 14/01/2021 17:22

SÃO GONÇALO - A população deve ter cuidado redobrado neste início de ano, pois, além do coronavírus, há também a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, tão comum nos verões. Este período, de sol forte e chuva à tarde, é propício para a reprodução do vetor. O último Levantamento Rápido de Índices de Infestação do Aedes aegypti (Liraa) de São Gonçalo, realizado em setembro do ano passado, mediu o índice de 1,3 de infestação, considerado como risco médio.

Apesar de o Liraa estar em risco médio e ter caído em relação a fevereiro de 2020, quando foi registrado o índice de 1,4 de infestação, o acúmulo de água das chuvas de verão com o sol forte é preocupante. “Os gonçalenses devem ficar atentos e olhar o que está à sua volta. Fazer uma ronda no quintal e descartar tudo que acumula água. A fêmea do mosquito pode colocar até 300 ovos, que levam apenas uma semana para se transformarem em mosquito. O mais importante é não deixar o vetor nascer”, explicou Adaly Fortunato, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo.

O setor de Vigilância em Saúde Ambiental conta com 570 agentes para o controle das arboviroses. Eles visitam as casas a cada dois meses em todos os bairros, orientando os moradores sobre os possíveis criadouros de mosquito. E, se encontram larvas, fazem a eliminação e/ou aplicam larvicidas. Mas o trabalho dos agentes não é suficiente, já que a vigilância tem que ser constante. “A gente precisa muito da população, pois não tomar conta não dá para controlar a reprodução dos mosquitos. É questão de cada um cuidar do seu espaço. Uma questão de consciência coletiva”, reforçou Adaly, acrescentando que, em 2020, foram visitados 1.364.692 imóveis.

Além das equipes de visitação domiciliar, a Vigilância Ambiental também tem o pronto-atendimento. Qualquer cidadão pode ligar para o setor e pedir uma visita nos casos de infestação de qualquer vetor. Os atendimentos são feitos, em média, em uma semana. Nesses casos, os agentes averiguam a denúncia e realizam a ação necessária para acabar com os vetores. É importante salientar que todos os agentes vão devidamente uniformizados e identificados com crachá.

As denúncias podem ser feitas pelo telefone da Vigilância Ambiental (21) 3195-5198 ramal 1008 ou da Coordenação de Vetores (21) 2604-6446.