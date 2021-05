Prefeito Neto assina carta de intenção para aderir ao Programa Calçada Acessível Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 11:42 | Atualizado 27/05/2021 12:01

Volta Redonda - Uma carta de intenção para aderir ao Programa Calçada Acessível foi assinada pelo prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, nesta quarta-feira, dia 26. A iniciativa da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) é fruto de uma parceria com a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), iniciada em 2010. A intenção é padronizar e tornar calçadas mais acessíveis, principalmente aos idosos e pessoas com deficiência.

O programa será incluído no plano municipal de Mobilidade Urbana, que prevê a recuperação de seis quilômetros de calçada e já anunciado pelo prefeito. As obras contarão com investimento do Governo do Estado, sem custos à prefeitura. Segundo Neto, o objetivo é tornar a cidade referência na valorização e respeito às pessoas com deficiência.

Publicidade

“Volta Redonda já é uma referência no atendimento aos portadores de transtorno do Espectro Autista, inclusive na América do Sul, e queremos ser, de fato, referência no cuidado e valorização das pessoas com deficiência. Vamos ser o primeiro município a colocar em prática o projeto de calçadas com acessibilidade”, afirmou o prefeito.

O especialista em Desenvolvimento Setorial da Firjan, Luiz Gustavo Guimarães, explicou que um manual técnico vai servir para orientar a construção de novas calçadas e readequar as antigas. As ações do Calçada Acessível terão cooperação técnica da Firjan, que vai orientar servidores responsáveis pela elaboração de projetos e obras, e os que também atuam na formulação de políticas públicas de mobilidade.

Publicidade

“Sem padronização a gente não consegue atingir a acessibilidade plena. A parceria é uma assessoria técnica para a criação de um manual técnico de calçadas. Então temos várias etapas; uma delas é o workshop participativo, que convida pessoas a vivenciar as dificuldades que uma pessoa em cadeira de rodas e o deficiente visual possuem no espaço público. Se eu projeto a minha cidade para esses indivíduos, acabo resolvendo o problema para outros; como é o caso dos obesos, pessoas com nanismo e gestantes, por exemplo”, apontou.





“Pretendo trabalhar em conjunto com os demais secretários; de Infraestrutura, de Educação, entre outros, e acompanhar de perto a execução desta obra. Ver o exemplo de outras cidades que já fazem parte deste projeto de acessibilidade. Fazer Volta Redonda ser uma cidade modelo nesta questão”, disse pastor Washington. O futuro responsável pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência , pasta recém-criada pelo governo municipal, pastor Washington Uchôa, falou sobre a importância do projeto de calçadas acessíveis em Volta Redonda e disse que pretende auxiliar na construção de uma cidade referência.“Pretendo trabalhar em conjunto com os demais secretários; de Infraestrutura, de Educação, entre outros, e acompanhar de perto a execução desta obra. Ver o exemplo de outras cidades que já fazem parte deste projeto de acessibilidade. Fazer Volta Redonda ser uma cidade modelo nesta questão”, disse pastor Washington.

Publicidade

A reunião para assinatura da carta de intenção também contou com a participação do coordenador regional da Firjan Sul Fluminense, Saulo Franco e do vice-prefeito Sebastião Faria.