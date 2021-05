Reintegração de posse acontece nesta quinta-feira, dia 27, em área entre Volta Redonda e Barra Mansa Foto: Reprodução/Redes sociais

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 09:45 | Atualizado 27/05/2021 11:15

Volta Redonda - Na manhã desta quinta-feira, dia 27, agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar cumprem um mandato de reintegração de posse na Ocupação da Paz. A ordem judicial foi assinada no último dia 19 pela juíza da 3ª Vara Cível de Barra Mansa, Flávia de Melo Balieiro Diniz. A empresa Mape Incorporações e Empreendimentos foi quem fez o pedido.

A área que fica no Jardim Belmonte e Getúlio Vargas, na divisa de Volta Redonda e Barra Mansa foi ocupada há cerca de quatro meses. No local, mais de três mil famílias fizeram a ocupação e de acordo com os representantes a posse aconteceu por não terem condições de pagar aluguel porque perderam o emprego nos últimos meses por conta da pandemia.

Os ocupantes do local estão saindo carregando os pertences em carrinhos de mão ou nas mãos. Eles dizem que a princípio irão para casa de familiares ou amigos.

Até esta publicação nenhum conflito havia sido registrado. A PM informou que está na localidade apenas para garantir a segurança da desocupação. Representante da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro também está no local acompanhando a ação.