Publicado 27/05/2021 18:33

Volta Redonda - Mais treze mortes por covid-19 foram registradas em Volta Redonda, segundo o boletim divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira, dia 27. Com a atualização, município chega ao total de 878 óbitos por conta da doença. Os casos confirmados da doença são 29.442 e os notificados como suspeitos 75.496.

Segundo as informações, 83% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 65% de leitos clínicos estão ocupados na rede pública; Já na rede privada as taxas de ocupação de leitos por pacientes com covid estão em 42% de leitos clínicos e 54% de UTI.

Sobre a vacinação contra a covid-19, o governo municipal informou que 119.856 doses já foram aplicadas, sendo 83.487 da primeira dose e 36.369 da segunda dose.