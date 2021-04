Foram usados na limpeza maquinário hidráulico e caminhões Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 16:03

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo realizou nesta quinta-feira (15/04) serviços de dragagem e limpeza do Canal do Jardim dos Pinheiros, no bairro Vale do Ipê.



Os trabalhos de dragagem do canal contaram com escavadeiras hidráulicas e caminhões, para a limpeza e desassoreamento, evitado assim enchentes nos bairros e no entorno dos rios no município.