Volta Redonda - Um grupo de cerca de 200 pessoas iniciaram um protesto na Praça Sávio Gama, em frente a sede da Prefeitura de Volta Redonda, no bairro Aterrado, na tarde desta quinta-feira, dia 27. A manifestação aconteceu após a reintegração de posse de uma área particular que fica nos bairros Jardim Belmonte e Getúlio Vargas, na divisa entre Volta Redonda e Barra Mansa.

O objetivo do ato é pedir a ajuda do prefeito Antônio Francisco Neto para os desalojados que viviam no local há seis meses. A prefeitura através de nota informou que “a partir de agora, as famílias desalojadas, que sejam de Volta Redonda, podem procurar os Centros de Referência à Assistência Social das regiões próximas. Nos Cras, poderão fazer inscrições para serem beneficiadas com programas sociais diversos e a inscrição no cadastro imobiliário Municipal” diz o texto.

A ordem judicial foi assinada no último dia 19 pela juíza da 3ª Vara Cível de Barra Mansa, Flávia de Melo Balieiro Diniz. A empresa Mape Incorporações e Empreendimentos foi quem fez o pedido. reintegração de posse ocorreu na manhã desta quinta-feira, 27, quando agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar cumpriram um mandato de reintegração.foi assinada no último dia 19 pela juíza da 3ª Vara Cível de Barra Mansa, Flávia de Melo Balieiro Diniz. A empresa Mape Incorporações e Empreendimentos foi quem fez o pedido.

Segundo dados da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, mais de três mil pessoas (cerca de 850 famílias) estavam alojadas no terreno de aproximadamente 60 hectares. Os líderes da ocupação alegam não terem condições de pagar aluguel, enfrentarem o desemprego e outros fatores por conta da pandemia de covid-19.