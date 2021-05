Dados do governo federal apontam que Volta Redonda manteve alta na geração de postos de trabalho em abril Divulgação

Publicado 27/05/2021 19:54

Volta Redonda - O município de Volta Redonda teve um saldo positivo de 373 empregos gerados a mais, em relação às vagas fechadas na quarta medição feita em 2021. Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes ao mês de abril foram divulgados nesta semana pelo Ministério da Economia, através da Secretaria de Trabalho.

Entre os agrupamentos setoriais feitos pelo ministério, Indústria, Construção Civil, Serviços e Comércio tiveram variações positivas nos empregos gerados em abril na maior cidade do Sul Fluminense. Apenas o setor de Agropecuária teve variação negativa, com duas vagas fechadas e nenhuma nova aberta no período.

Já os setores de Comércio (com 11 vagas abertas) e Serviços (com oito vagas) tiveram altas mais tímidas, com cenário praticamente estável.

O destaque continua para o setor industrial, que contratou 552 pessoas e demitiu 312, com saldo positivo de 240 vagas abertas. Outro setor que se destacou no mês foi a Construção Civil, que abriu 223 vagas e fechou 107, com saldo de 116.

Na semana passada, a Prefeitura de Volta Redonda fechou convênio com a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) para garantir apoio justamente aos setores de Comércio e Serviços. Pelo documento assinado, empreendedores, microempreendedores formais (MEIs) ou informais e donos de pequenas empresas poderão se beneficiar com linhas de crédito em condições especiais.

A concessão de crédito será realizada mediante cadastro feito no Banco da Cidadania, ligado à Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária). Os funcionários passaram por um treinamento e estão aptos a receber os interessados em ter acesso ao financiamento. O Banco da Cidadania fica na Rua Antônio Barreiros, nº 194, no bairro Nossa Senhora das Graças e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.