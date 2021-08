O canoísta baiano Isaquias Queiroz garante que tem fôlego guardado para buscar o ouro - Reprodução/Instragam

Publicado 05/08/2021 22:16 | Atualizado 05/08/2021 22:32

Tóquio - Se as lágrimas derramadas na noite de segunda-feira tiveram o sabor de decepção para Isaquias Queiroz pelo quarto lugar no C2 1000, ao lado de Jacky Goldmann, o baiano esbanjou força na volta ao Canal Sea Forest nesta quinta para nas eliminatórias do C1 1000. De ponta a ponta, o canoísta liderou a segunda bateria e venceu o chinês Hao Lio com sete segundos de vantagem. Com o tempo de 3:59.894, ele descansa avança direto para as semifinais de sexta-feira, a partir das 21h44.

"Quero transformar a canoagem num esporte popular no Brasil. Competi bem ao lado do Jacky Goldmann (C2 1000). Não vencemos, mas o quarto lugar não é para qualquer um. No C1 1000, vou lutar para ganhar. Saí bem e no final mostrei quem eu sou. O atual campeão mundial veio para brigar pelo ouro. Tenho mais guardado para mostrar", disse Isaquias ao 'SporTV'.

Na nova chance de medalha, o canoísta do Flamengo teve 72 horas para digerir a ausência no pódio e repensar a toda a estratégia em busca do plano A. Depois da medalha de prata conquistada na mesma prova nos Jogos do Rio, encarou de peito aberto a pressão que assumiu para realizar o sonho de se tornar o maior campeão olímpico da história do Brasil. Com três medalhas no Rio, duas de prata e uma de bronze, ele não pode mais alcançar o recorde de Torben Grael e Robert Scheidt, com cinco.

Companheiro de Isaquias no C2 1000, Jacky Godmann terminou a terceira bateria em quarto lugar e volta à Baía de Tóquio ainda nesta quinta-feira em busca de vaga na semifinal.