Rio,05/08/2021-NITEROI,campeas olimpicas que conquistaram o ouro na vela em Tokio,, desfilaram em carro aberto pelas ruas de Niteroi. na foto,Martine Grael e Kahena Kunze.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes

Publicado 06/08/2021 21:21 | Atualizado 06/08/2021 21:34

Rio - A viagem de volta para o Brasil foi longa, mas não foi maior do que a ansiedade de Martine Grael e Kahena Kunze compartilharem com familiares, amigos e fãs o dourado conteúdo que trouxeram na bagagem de Tóquio. Bicampeãs olímpicas da classe 49er FX, as velejadoras foram recebidas nesta sexta-feira com festa no desembarque no Rio de Janeiro. Depois encarar mais 30 horas de voo, a dupla trocou o avião pelo caminhão do Corpo de Bombeiros para o desfile aberto pelas ruas de Niterói.

fotogaleria Veja fotos da recepção às campeãs olímpicas:

"Foi uma vitória muito especial. Não começamos bem a competição, foi uma semana muito dura, mas não desistimos... Conseguimos manter a calma, foi um campeonato de recuperação, definimos uma estratégia e deu tudo certo. Agora vamos encontrar nossas famílias e comemorar muito essa medalha de ouro", relembrou Martine, em referência ao 15º lugar na primeira das 12 regatas nas Olimpíadas.

Kahena Kunze não escondeu a ansiedade para reencontrar a família, mas valorizou as merecidas homenagens e demonstrações de carinho recebidas antes e depois da conquista do bicampeonato olímpico em Tóquio. Sobre o futuro, a velejadora evitou projetar os planos para um possível tricampeonato nos Jogos de Paris-2024. Após cinco anos de trabalho duro, a paulista, 30 anos, só pensa em descansar e curtir os familiares.



"Queremos encontrar nossas famílias, nossos amigos, celebrar essa conquista. Vamos ter muito tempo para isso, só vamos conseguir descansar depois. Esta medalha é muito especial, foram Jogos muito diferentes, tínhamos competido ‘em casa’ e, em Tóquio, nos sentimos em casa. Os japoneses nos acolheram muito bem, sempre por perto, perguntando se estava tudo bem, preocupados com a gente, sempre muito educados. Nos deram vários presentes. Recebemos muito carinho de todos", disse Kahena.