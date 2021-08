O quinteto brasileiro em ação na primeira apresentação com bolas no tablado do Centro de Ginástica de Ariake - AFP

Publicado 07/08/2021 01:04 | Atualizado 07/08/2021 01:07

Tóquio - Com duas finais olímpicas no currículo, nos Jogos de Sydney-2000 e de Atenas-2004, o Brasil não avançou para a decisão da ginástica rítmica nos Jogos de Tóquio. Na disputa iniciada na noite de sábado, no Centro de Ginástica de Ariake, o quinteto formado por Beatriz Linhares, Deborah Medrado, Geovanna Santos, Maria Eduarda Arakaki e Nicole Pírcio terminou a eliminatória no 12° lugar e não se classificou para a final.

O conjunto brasileiro entrou em cena na apresentação com cinco bolas ao som de 'Hymns to God', música de Offer Nissim/ The Israeli Opera. Na primeira rotação, as ginastas realizavam uma ótima performance, mas, ao fim do tempo de prova de 2 minutos e 30 segundos, perdeu uma das bolas. O erro considerado grave foi refletido na nota: 35.450, a segunda mais baixa entre os 14 países participantes.



O Brasil iniciou a segunda série com arco e maça na vice-lanterna na classificação geral, mas não perdeu a alegria. No medley composto por 'O Canto das três raças', 'Pratigi', 'Vegas', 'Vide Gal', de Clara Nunes, Dj Vegas e Daniela Mercury, o quinteto fez uma série cravada. Pelo critério de dificuldade da execução da performance a nota final foi de 37.800, totalizando a soma de 73.250, pontuação que não foi suficiente evitar a eliminação brasileira.