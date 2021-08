Estádio do confronto da volta nas quartas de final da Libertadores entre Fluminense e Barcelona já foi palco pra assalto a equipe de TV - Foto: Reprodução/Twitter

Publicado 18/08/2021 18:21

Rio - O Fluminense enfrenta o Barcelona de Guayaquil, nesta quinta-feira (19), pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores, às 21h30, no Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador. Em fevereiro, uma equipe de TV foi assaltada em frente ao estádio do clube equatoriano.

Durante a filmagem, o repórter Diego Ordola, da DirecTV Sports, entrega o celular para o assaltante que grita: “telefone, dê-me seu telefone”. Em seguida, a arma é direcionada para o cinegrafista que também entrega e diz: "Aqui, fique com isso. Este é meu". O homem armado se afasta do estádio e é seguido pela equipe de TV.

Para o confronto desta quinta-feira, o Fluminense precisa vencer a partida para obter a classificação à semifinal da Libertadores. Caso termine em empate por 2 a 2, o mesmo resultado do jogo de ida, a partida será decidida nos pênaltis.